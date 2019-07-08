Врио главы Башкирии зарегистрирован кандидатом на выборы главы региона

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров зарегистрирован в качестве кандидата на пост руководителя республики, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального Центризбиркома Ришат Лукманов.

"Радий Хабиров стал первым кандидатом, зарегистрированным на выборы главы Башкирии. Все нормально с документами [кандидата], решение положительное", - сказал он, добавив, что Хабиров первым подал документы в ЦИК.

Также Лукманов отметил, что в понедельник документы на регистрацию в качестве кандидата подал блогер Владимир Кобзев, баллотирующийся от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Документы для участия подали 11 кандидатов, включая блогера Владимира Кобзева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предпринимателя Рафиса Кадырова ("Патриоты России"), бьюти-блогера Санию Тимасову (Российская экологическая партия "Зеленые"), главу Фонда развития городских проектов Уфы Владимира Барабаша ("Гражданская сила"), а также представителей Партии социальной защиты - Алексея Молокина, "Яблока" - Зульфию Гайсину, Российской социалистической партии - Рамилю Саитову.