В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Члены Совета Думы высказались за привлечение журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", - сказал Володин.