{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави 2"

Депутаты также высказались за экстрадицию Георгия Габунии на территорию России
Здание телеканала "Рустави-2" REUTERS/David Mdzinarishvili
Описание
Здание телеканала "Рустави-2"
© REUTERS/David Mdzinarishvili

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Члены Совета Думы высказались за привлечение журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии к уголовной ответственности и его экстрадицию на территорию России, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это звучало на Совете Государственной думы, и все во мнении сошлись, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", - сказал Володин.

Дипломаты России и Сирии обсудили восстановление инфраструктуры арабской республики
В МИД России сообщили, что встреча состоялась по инициативе сирийской стороны
Читать полностью