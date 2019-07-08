Володин: спикер ПА ОБСЕ должен отчитаться перед Госдумой в связи с нарушением регламента

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Парламентской ассамблеи ОБСЕ, грузинский депутат Георгий Церетели должен отчитаться перед Госдумой в связи с нарушением регламента ассамблеи при принятии резолюций, касающихся России. Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решений [на сессии ПА ОБСЕ] было вынесено для принятия много, далее последовало заявление, что эти решения приняты, но они приняты нелегитимно, поэтому мы их не признаем", - сказал глава нижней палаты парламента. "Мы также на Совете [Госдумы] говорили, какая форма обсуждения может быть. Все сошлись на том, что необходимо пригласить председателя ПА ОБСЕ в Россию, чтобы он отчитался перед нашим парламентом, учитывая, что мы плательщики в ПА ОБСЕ и имеем на это право", - подчеркнул он.

Володин подтвердил, что на Охотном Ряду проанализируют итоги состоявшейся сессии. "Мы будем анализировать итоги, учитывая, что нарушения регламента налицо, а нашего коллегу - [депутата Госдумы] Николая Рыжака - прервали и отключили микрофон", - отметил он. Рыжак, в частности, говорил, что в зале не было необходимых 160 человек, нужных для кворума, а было только порядка 120.

"Это для нас совершенно недопустимо - во-первых, когда прерывают и отключают микрофон", - предупредил спикер, напомнив, что такая практика была в Парламентской ассамблее Совета Европы, и российские законодатели приложили немало усилий, чтобы положить ей конец. "Сегодня мы видим эти проявления в ПА ОБСЕ. Конечно, в основе легитимности любых решений лежит регламент, - уверен он. - Эти решения должны быть поддержаны большинством".

"Большинство в ПАСЕ, по-видимому, 163 человека, но было 120. Нам необходимо сделать все, чтобы наши парламентские структуры работали в соответствии с регламентом, это для нас внутренний закон. Мы об этом будем говорить", - заключил Володин.

Декларация ПА ОБСЕ

В понедельник ПА ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, в которую в том числе вошли тезисы о непризнании Крыма частью РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток - 2". В связи с наличием в тексте этих и ряда других антироссийских положений делегация РФ голосовала против принятия документа.

Как заявил после принятия документа член российской делегации Николай Рыжак, Россия не признает люксембургскую декларацию и не считает ее обязательной для выполнения, поскольку она была принята при отсутствии кворума. Комментируя текст декларации, он отметил, что "это все та же антироссийская риторика, ничего абсолютно не меняется", хотя РФ делает встречные шаги. Депутат заметил, что даже вопрос энергетической безопасности в декларации был политизирован.

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны заверил, что РФ не оставит без ответа нарушение ПА ОБСЕ ее же регламентных норм.