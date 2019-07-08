ЛДПР заявила о намерении сотрудничать с правительством Санкт-Петербурга

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в правительство Санкт-Петербурга и намерении конструктивно сотрудничать с городскими властями. Соответствующее заявление пресс-службы либерал-демократов поступило в понедельник в ТАСС.

В нем отмечается, что "в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора".

"Поскольку в решении вопросов регистрации и дальнейшего контакта с петербургским правительством было задействовано много людей, не все оказались правильно проинформированы", - утверждает партийная пресс-служба. В частности, по ее данным, исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову было сообщено, что руководство ЛДПР согласно с вхождением кандидата от ЛДПР Капитанова в правительство города, а тот в свою очередь "был уведомлен, что руководство ЛДПР согласно на его [Капитанова] переход в структуры города". Пресс-служба поясняет, что в этих информационных связях "произошел разрыв", в результате чего "у руководства ЛДПР возникло мнение, что переход Капитанова был оформлен без необходимых консультаций".

"По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты, вопрос закрыт", - подчеркивается в заявлении. "Мы формально сотрудничаем с правительством Санкт-Петербурга и наша первичная организация в Санкт-Петербурге продолжает функционировать в обычном режиме, никаких санкций ни к кому мы не применяем, в ЛДПР настроены на работу в положительном формате", - заверила пресс-служба ЛДПР.

Выборы в Петербурге

Ранее выдвинутый от ЛДПР для участия в выборах губернатора Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Беглова возглавить городской комитет по межнациональным отношениям, позже он приостановил членство в ЛДПР. Для регистрации в качестве кандидата он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Позже вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в открытом письме обвинил власти Петербурга в том, что они "отсекают" неугодных кандидатов с помощью муниципального фильтра, а лидер партии Владимир Жириновский утверждал, что Капитанов принял решение под давлением.

В ответ депутаты муниципальных советов Санкт-Петербурга, представляющие партию "Единая Россия", написали обращение к Лебедеву и Жириновскому, в котором обвинили представителей ЛДПР в попытке вмешаться в ход выборов губернатора Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.