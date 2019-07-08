В посольстве России прокомментировали статью Guardian о подробностях отравлений в Эймсбери

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне обратило внимание на подозрительность новых подробностей отравления двух британских граждан в Эймсбери, прокомментировав материал газеты The Guardian о том, что при реагировании на прошлогодний инцидент экстренные службы впервые применили новое средство против отравлений нервно-паралитическими веществами. Соответствующее коммюнике российского диппредставительства было передано в понедельник ТАСС.

"Этот материал ничего кроме недоумения не вызывает. Прежде всего, непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя год после случившегося. Тем более что речь не идет о каких-то откровенно секретных или чувствительных данных. Кроме того, бросаются в глаза новые удивительные совпадения. Так, в день инцидента в Эймсбери (30 июня) на дежурстве находился тот же самый старший медработник, который оказывал помощь Сергею и Юлии Скрипалям 4 марта в Солсбери. Утверждается, что он распорядился выдать экипажу скорой помощи соответствующее защитное снаряжение, лично выехал на место происшествия и сразу сумел определить отравление Чарльза Роули нервнопаралитическим веществом, хотя помощь Дон Стерджес, поступившей в больницу утром того же дня в гораздо худшем состоянии, осуществлялась "в обычном режиме", - заметил пресс-секретарь посольства РФ.

"При этом утверждается, что некоторые медработники также могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества. Ранее это прямо отрицалось. Означает ли это, что британские власти намеренно вводили собственную общественность в заблуждение, либо же пресса вновь публикует недостоверные данные? - задались вопросом в российском диппредставительстве. - В любом случае, вопросов к британской стороне, касающихся событий как в Солсбери, так и в Эймсбери, меньше не становится. Положить конец всем инсинуациям, таблоидным вбросам и конспирологическим теориям может лишь максимально прозрачное официальное расследование".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. ОЗХО 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.