Медведев поздравил нового премьера Греции Мицотакиса с назначением на пост

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму председателю партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису в связи с назначением на пост премьер-министра Греции, отметив, что российская сторона готова к активной работе по всем актуальным вопросам двусторонней повестки по линии правительств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"С удовлетворением вспоминаю встречу с вами в феврале 2019 года в Москве, которая создала благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления российско-греческого взаимодействия. Подтверждаю готовность к активной работе по правительственной линии по всем актуальным вопросам двусторонней повестки", - отметил Медведев.

Он добавил, что Россию и Грецию связывают дружественные и партнерские отношения, развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке, культуре и других областях.

Прежний премьер Греции - лидер Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас признал в воскресенье вечером поражение на парламентских выборах. Победу одержал лидер правоцентристской партии "Новая демократия" Мицотакис. В понедельник в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса он принял присягу в качестве премьер-министра.