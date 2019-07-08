Госдума намерена принять заявление о мерах в ответ на антироссийские провокации в Грузии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума обсудит на заседании во вторник проект заявления палаты о специальных экономических мерах РФ в ответ на антироссийские провокации в Грузии.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации", - говорится в проекте заявления, опубликованном в думской электронной базе данных. Депутаты намерены категорически осудить непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии, отмечая, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

Как сообщал ранее спикер палаты Вячеслав Володин, речь идет о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию. Такие меры предлагаются в связи с эскалацией антироссийских настроений в Грузии, в частности инцидентом на телеканале "Рустави 2", где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. "Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул Володин. По словам спикера, Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, а в целом эти суммы, объединенные с доходами от российских туристов и экспорта вина и воды в Россию, составляют около 10% ВВП Грузии.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь не исключил, что кабмин может определить дополнительные ответные меры помимо перечисленных. "Вино, минеральная вода, денежные переводы - это то, что первым приходит в голову, если исполнительная власть отреагирует жестче, мы с этими действиями согласимся", - заявил он журналистам.

Проект заявления палаты подготовил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В правительстве РФ в свою очередь заявили о готовности рассмотреть обращение Госдумы.

Позиции фракций

Инициатором обсуждения ограничений в понедельник выступила фракция "Единая Россия". "Сегодня мы на Совете [Думы] этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат", - заявил журналистам глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Инициативу однозначно поддержали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал полностью разорвать отношения с Грузией, и представитель "Справедливой России" Михаил Емельянов, предложивший ввести отдельные санкции в отношении грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2".

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что инициаторы антироссийской пропаганды в Грузии должны быть наказаны, однако России не стоит отказываться от развития связей с грузинским народом. По словам политика, в отношениях с Грузией еще могут наступить благоприятные времена.

Инцидент с журналистом "Рустави 2"

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе отметила, что считает высказывания Габунии в адрес руководства России провокацией, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии.

Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия, позже стало известно, что Габуния отстранен от работы на два месяца.

Россия призвала международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале, говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что участники Совета Думы выступают за экстрадицию Габунии в Россию и его привлечение к уголовной ответственности.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.