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Лавров обсудил с главой МИД Казахстана график двусторонних контактов

Также министры обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях неформальной встречи глав МИД стран - участниц ОБСЕ в Словакии обсудил со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым взаимодействие в рамках организации и график предстоящих двусторонних контактов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов", - говорится в сообщении.

Неформальная встреча глав МИД ОБСЕ начинается в словацких Высоких Татрах во вторник.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанСловакияРоссия
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