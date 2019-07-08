Лавров обсудил с главой МИД Казахстана график двусторонних контактов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях неформальной встречи глав МИД стран - участниц ОБСЕ в Словакии обсудил со своим казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым взаимодействие в рамках организации и график предстоящих двусторонних контактов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках организации. Обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов", - говорится в сообщении.

Неформальная встреча глав МИД ОБСЕ начинается в словацких Высоких Татрах во вторник.