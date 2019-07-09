{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Эксперт: Зеленский, предложив расширить формат переговоров, повторяет курс Порошенко

Цель этого заключается в том, чтобы "подвести к пересмотру минских соглашений", отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая расширить нормандский формат, по сути продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Зеленский продолжает следовать курсом Порошенко. Вчера он повторил за ним старую идею о расширении нормандской "четверки " до "шестерки". Путем прибавления США и Великобритании. Цель проста - через пересмотр формата подвести к пересмотру минских соглашений, - сказал эксперт. - Отчетливо поддержал идею только [спецпредставитель США по Украине] Курт Волкер. Очевидно, что он и является ее автором. А Порошенко и Зеленский всего лишь проводники".

В связи с эти, отметил Чеснаков, "возникают вопросы к Зеленскому". "Что он вообще имел в виду, обращаясь к [президенту РФ] Владимиру Путину? Что значит "надо поговорить"? Какова повестка дня? Кто ее готовил? Или просто хочется поболтать? Почему нужны именно США и Британия? Почему бы не добавить Китай? А еще, скажем, Венесуэлу - страну, столь же далекую от проблемы Донбасса и столь же расколотую, как Британия?"

"И зачем Зеленский зовет на переговоры таким бархатным вкрадчивым голосом, как будто озвучивает эротический фильм, - добавил эксперт. - Он думает, так убедительнее? Все это выглядит довольно смешно. Может быть, Зеленский просто пошутил. Как про газовые тарифы для населения Украины и про многое другое. И ждет привычной реакции со стороны того, к кому обратился - смеха. Или хотя бы улыбки. И ничего больше".

В понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины заявил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. При этом он подчеркнул, что "нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается". Песков также напомнил, что "США не являются участниками нормандского процесса". "И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАВеликобританияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
Комитет Совфеда рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора Гехт
Окончательное решение будет принято на заседании 10 июля
Читать полностью