Эксперт: Зеленский, предложив расширить формат переговоров, повторяет курс Порошенко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, предлагая расширить нормандский формат, по сути продолжает курс своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Зеленский продолжает следовать курсом Порошенко. Вчера он повторил за ним старую идею о расширении нормандской "четверки " до "шестерки". Путем прибавления США и Великобритании. Цель проста - через пересмотр формата подвести к пересмотру минских соглашений, - сказал эксперт. - Отчетливо поддержал идею только [спецпредставитель США по Украине] Курт Волкер. Очевидно, что он и является ее автором. А Порошенко и Зеленский всего лишь проводники".

В связи с эти, отметил Чеснаков, "возникают вопросы к Зеленскому". "Что он вообще имел в виду, обращаясь к [президенту РФ] Владимиру Путину? Что значит "надо поговорить"? Какова повестка дня? Кто ее готовил? Или просто хочется поболтать? Почему нужны именно США и Британия? Почему бы не добавить Китай? А еще, скажем, Венесуэлу - страну, столь же далекую от проблемы Донбасса и столь же расколотую, как Британия?"

"И зачем Зеленский зовет на переговоры таким бархатным вкрадчивым голосом, как будто озвучивает эротический фильм, - добавил эксперт. - Он думает, так убедительнее? Все это выглядит довольно смешно. Может быть, Зеленский просто пошутил. Как про газовые тарифы для населения Украины и про многое другое. И ждет привычной реакции со стороны того, к кому обратился - смеха. Или хотя бы улыбки. И ничего больше".

В понедельник Зеленский в видеообращении в Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины заявил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение. При этом он подчеркнул, что "нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается". Песков также напомнил, что "США не являются участниками нормандского процесса". "И как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - заявил пресс-секретарь.