Владимир Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Тувы

ТАСС, 9 июля. Избирком Тувы заверил списки ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в Верховный хурал (парламент) республики. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.

"На сегодняшний день мы заверили два списка - ЛДПР и Российской партии пенсионеров. У партии пенсионеров заверен только республиканский список, одномандатники не предоставили личных заявлений. Список ЛДПР возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, затем идет депутат Госдумы Сергей Натаров и Андриан Ооржак (экс-депутат Верховного хурала)", - сказал собеседник агентства.

Список Российской партии пенсионеров возглавил сотрудник ООО "Первая хирургия" Вячеслав Ондар и адвокат Дандар Ооржак.

Выборы парламента Тувы пройдут 8 сентября. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов.