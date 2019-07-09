Комитет Совфеда рекомендовал досрочно прекратить полномочия сенатора Гехт

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рекомендовал палате досрочно прекратить полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт.

"Поступило заявление от Гехт Ирины Альфредовны с просьбой досрочно прекратить ее полномочия с 10 июля. Ирина Альфредовна планирует перейти на работу в органы исполнительной власти", - сказал глава комитета Вячеслав Тимченко на заседании комитета во вторник.

Как ожидается, окончательное решение о досрочном прекращении полномочий будет принято на заседании 10 июля.

В настоящее время Гехт занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.