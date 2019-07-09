В Мурманской области начали принимать документы на регистрацию кандидатов в губернаторы

МУРМАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области открыла прием документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона. Об этом сообщили ТАСС во вторник в избиркоме.

"Прием документов для регистрации кандидатов начат сегодня, он будет вестись по 24 июля", - сказали в избиркоме, добавив, что на сегодня никто из выдвиженцев не уведомил избирком о дате сдачи документов.

Там пояснили, что на их проверку отведено не более 10 дней, то есть не позднее 3 августа будут приняты решения о регистрации кандидатов.

Всего на выборы выдвинулись 15 человек - прием документов на выдвижение был закрыт 24 июня. Выборы пройдут 8 сентября. Участвовать в них могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7%-ного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей. Эти подписи и будут проверены при регистрации кандидатов.

По данным сайта избиркома, первым документы на выборы подал врио главы области Андрей Чибис, который был выдвинут кандидатом от "Единой России". Документы также предоставили выдвиженцы еще от нескольких партий. Выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин - в прошлом профессиональный военный, дважды член предвыборных штабов на выборах президента РФ: штаба Александра Лебедя в Москве в 1996 году и штаба Владимира Путина в Ярославской области в 2012 году.

От КПРФ на выборы идет депутат облдумы Михаил Антропов, от "Гражданской платформы" - Виталий Измайлов - замдиректора Мурманского филиала АО "Управление отходами", шеф-редактор телекомпании "Национальный жилищный канал", экс-помощник депутата облдумы и губернатора региона, от "Справедливой России" - Василий Буров, бывший военный, ныне директор компании, занимающейся техконтролем автотранспорта, член общественной палаты Мурманской области, от ЛДПР - лидер фракции партии в мурманской облдуме Максим Белов, от "Альянса зеленых" - Михаил Сухотин, помощник депутата Мурманской облдумы.

Также документы сдали самовыдвиженцы. Это председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, пенсионер Кариб Гаджимагомедов, руководитель мурманского спортивного клуба "Ледокол" Николай Богатырев, глава компании "Арктиктранском" Максим Кириленко, предприниматель и экс-депутат мурманского горсовета Сергей Габриелян и временно не работающие Николай Дмитренко, Максим Соколов и Дмитрий Еминцев. Причем последние двое, как следует из данных избиркома Астраханской области, одновременно намерены участвовать в выборах главы и этого региона.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора назначен замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.