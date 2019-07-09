Рапота: Минск и Москва продвинутся в союзном строительстве при наличии политической воли

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия могут углубить интеграционные процессы в рамках Союзного государства при наличии у сторон политической воли и квалифицированных исполнителей поставленных задач. Об этом заявил во вторник журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Для того, чтобы решить любую задачу, нужны две составляющие. Первое - политическая воля и взаимопонимание. Второе - достаточный уровень компетенции у исполнителей. Если будет политическая воля для решения какой-то четко сформулированной задачи, и будут квалифицированные исполнители, то такую задачу решить по силам", - отметил госсекретарь Союза.

Рапота напомнил, что интеграционные вопросы сейчас активно прорабатываются в рамках совместной белорусско-российской группы. "Там у них будут какие-то подвижки, я уверен в этом", - сказал Рапота. "Они [группа] доложат на встрече президентов в Санкт-Петербурге. Давайте подождем и посмотрим, что там нас ожидает", - предложил госсекретарь.

Он сообщил, что Постоянный комитет Союзного государства ранее направил в рабочую группу по интеграции "свое видение этих перспектив". "Уверен, что это будет использовано. Если потребуется наше более активное участие, то, естественно, мы к этому готовы", - заявил Рапота. "Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы все-таки Союзное государство развивалось в соответствии с договором 1999 года", - заверил он.

Рапота заявил, что основой Союзного государства должны быть политические и военно-политические отношения, сотрудничество в сфере внешней политики. "Но есть такие кардинальные вопросы, как создание единой структурной промышленной политики, единого транспортного, энергетического пространства. Здесь еще очень много вопросов", - констатировал Рапота. "Здесь вопросы даже не столько в юридической плоскости, сколько нам нужны значимые серьезные проекты, которые бы это единое пространство реально создавало", - заявил госсекретарь.