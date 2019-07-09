Научный совет Совбеза РФ обсуждает совершенствование правовых основ антитеррора

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Участники СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны разработать правовые меры, предотвращающие свободное перемещение террористов. Такое предложение прозвучало на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности РФ.

Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Совбеза, на заседании "подчеркнута актуальность совершенствования правовых основ противодействия терроризму как в России, так и в государствах - участниках СНГ, ОДКБ и ШОС, а также их дальнейшей гармонизации". "Прежде всего, это связано с нарастанием напряженности возле границ, особенно на афганском и центральноазиатском направлениях, необходимостью организации совместной согласованной деятельности по нейтрализации возникающих угроз", - пояснили в Совбезе.

В пресс-службе подчеркнули, что на заседании "предложено разработать меры, направленные на предотвращение свободного перемещения террористов в странах СНГ, введение запрета на предоставление им убежища". Кроме того, "заявлено о целесообразности установления универсальной юрисдикции за совершение преступлений террористической направленности".

Также "участники заседания высказались за продолжение практики подготовки модельных законодательных актов и рекомендаций, их обсуждение на различных научных форумах, конференциях и круглых столах, опубликования научных статей и аналитических материалов по данной тематике в периодических изданиях органов государственной власти и межгосударственных структур".