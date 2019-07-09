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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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Песков: руководство РФ пока не приняло решения об экономических мерах в отношении Грузии

По словам представителя Кремля, "решения принимаются правительством и, в конечном счете, президентом страны"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль отмечает жесткую и единодушную позицию парламентариев РФ на антироссийские провокации в Грузии, но руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии.

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"Естественно, такая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего", - в беседе с журналистами оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принятие Госдумой заявления по Грузии. В документе депутаты предложили ответить на антироссийские провокации Грузии рядом экономических мер.

Представитель Кремля напомнил, что "решения принимаются правительством и, в конечном счете, президентом страны". "Пока решение не принималось", - заявил он, пообещав проинформировать о развитии событий.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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