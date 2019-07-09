Песков: руководство РФ пока не приняло решения об экономических мерах в отношении Грузии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кремль отмечает жесткую и единодушную позицию парламентариев РФ на антироссийские провокации в Грузии, но руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии.

Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2" привели к протестам

"Беда Грузии". Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2" привели к протестам

"Естественно, такая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютное единодушие в этой позиции, которую они заняли на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего", - в беседе с журналистами оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принятие Госдумой заявления по Грузии. В документе депутаты предложили ответить на антироссийские провокации Грузии рядом экономических мер.

Представитель Кремля напомнил, что "решения принимаются правительством и, в конечном счете, президентом страны". "Пока решение не принималось", - заявил он, пообещав проинформировать о развитии событий.