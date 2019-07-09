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Володин назвал политикой двойных стандартов отказ в аккредитации Sputnik и RT в Британии

По словам спикера Госдумы, двойные стандарты "стали совершенно очевидными" в политике США, Великобритании и других стран по отношению к СМИ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал примером двойных стандартов отказ в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Великобритании информационному агентству Sputnik и телеканалу RT.

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"Двойные стандарты сейчас стали совершенно очевидными в политике США по отношению к СМИ, Великобритании, других стран. Нам нужно наконец-то взять и самим признать эту новую реальность, потому что раньше мы с заворожением смотрели на то, что нам предлагалось, и что нам говорили. Но говорили одно, а сами делали другое", - сказал он журналистам во вторник.

"И как только наша страна стала сильной, как только наш голос стал слышен, как только голос правды стал опасен, те страны, которые раньше говорили о демократии, все это перечеркнули и сказали: да нет, это было все в прошлом, а теперь вот новые стандарты, мы вас сюда не пустим", - добавил он.

Информационное агентство Sputnik получило отказ в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании, сообщила 6 июля главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян. Корреспондент агентства Дэниел Рид заявил в эфире телеканала "Россия-24", что получил отказ без объяснения причины. До этого Симоньян сообщила, что МИД Великобритании отказал журналистам телеканала RT в аккредитации на конференцию.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАВеликобританияРоссия
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