Лавров: РФ рассчитывает, что Иран проявит сдержанность в ситуации вокруг ядерной сделки

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает на сдержанность Тегерана в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в регионе в целом обострялась. "Рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, - подчеркнул Лавров. - Но мы не можем закрывать глаза на объективные факты, а факты таковы, что Иран, когда он начал сейчас обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, не нарушает ни Договор о нераспространении ядерного оружия, ни Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к соглашению. Рассматривать ситуацию необходимо с учетом этого".

Готовность к проведению на министерском уровне совместной комиссии

Россия готова к проведению на министерском уровне совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли на состоявшейся встрече ситуация вокруг иранской ядерной сделки, глава МИД РФ отметил, что для обсуждения этого вопроса существует совместная комиссия стран, подписавших договор. "Совместная комиссия недавно собиралась на уровне политдиректоров, есть предложение собрать ее на уровне министров, - указал он. - Мы будем к этому готовы, но при понимании, что необходимо выйти на такое заседание с конкретными договоренностями. Пока такие договоренности не просматриваются".

По словам Лаврова, ситуация вокруг СВПД сегодня обстоит "очень парадоксальным образом". "Соединенные Штаты сами вышли из этого плана, не выполняют резолюцию Совета Безопасности, утвердившего СВПД, и одновременно запрещают всем остальным эту резолюцию выполнять, а пальцем показывают на Иран", - пояснил министр.

"Еще один интересный момент: когда Белый дом требует от Ирана выполнять свои обязательства по ядерной сделке, когда премьер-министр Израиля [Биньямин Нетаньяху] требует от Евросоюза наказать Иран за то, что именно Тегеран нарушает ядерную сделку, из этого, по логике, вытекает, что и США, и Израиль признают легитимность СВПД, - обратил внимание Лавров. - Но признают они ее лишь в нынешней ситуации, когда можно использовать положение для того, чтобы наращивать давление на Иран".

"Это неправильный подход. Мы за то, чтобы искать развязки, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Прекрасно понимаем, кто стоит за нагнетанием конфронтации, до сих пор не расследованы провокационные действия вокруг нефтеналивных судов. Поэтому пока мы не видим выхода из этой ситуации, кроме как настаивать на возвращении к базовым принципам СВПД".

Лавров также напомнил, что во время выработки иранской ядерной сделки именно российская сторона настояла на том, чтобы прописать необходимость диалога по вопросам региональной проблематики. "Если у наших американских коллег или у других коллег, израильских в частности, есть вопросы к Ирану в отношении его ракетной программы, то все это можно обсуждать, - указал министр. - Не надо ломать то, что было сделано с огромным трудом и что внесло колоссальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия".

8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. В связи с этим 10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ.