Лавров: предложения по украинскому урегулированию нужно делать по дипканалам

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова рассматривать предложения по украинскому урегулированию, но делать их надо по дипломатическим каналам. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС относительно обращения президента Украины Владимира Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Лавров отметил, что для целей урегулирования на Украине созданы действующие форматы - Контактная группа и нормандский формат. "И нормандский, и минский формат были одобрены Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу", - добавил он.

"Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей", - подчеркнул глава дипведомства.