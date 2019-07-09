Путин встретится с Моралесом 11 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 11 июля встретится с президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, который посетит Россию с официальным визитом.
Как сообщила пресс-служба главы российского государства, планируется, что лидеры "обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам".
По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.