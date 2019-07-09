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Путин встретится с Моралесом 11 июля

Стороны обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 11 июля встретится с президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, который посетит Россию с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба главы российского государства, планируется, что лидеры "обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам".

По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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