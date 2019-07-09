Лавров: Европе должно быть стыдно за отказ поддержать проект по борьбе с неонацизмом

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Европейским партнерам должно быть стыдно за отказ поддержать в Парламентской ассамблее ОБСЕ российский проект резолюции о недопустимости возрождения неонацизма. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"Безусловно, говорили подробно о проблеме возрождения неонацистских тенденций. Ультрарадикалы поднимают голову на Украине и в Прибалтике, это тоже большая проблема, - сказал он. - К сожалению, Парламентская ассамблея ОБСЕ не поддержала большинством голосов российский проект [резолюции] о недопустимости возрождения неонацизма".

"Это стыдно для наших европейских партнеров, - подчеркнул министр. - Но мы будем продолжать ставить эту тему в ООН, в Совете Европы и на площадке ОБСЕ".

По словам Лаврова, Россия вместе с коллегами подготовит пакет необходимых решений к официальному заседанию Совета глав МИД ОБСЕ в начале декабря в Братиславе.