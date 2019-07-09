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Лавров надеется, что новые власти Киева отменят ограничения прав нацменьшинств

На Украине права национальных меньшинств грубейшим образом были попраны теми законами, которые принимал режим Петра Порошенко, заявил глава российского МИД

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новые власти Украины разберутся с оставленными "в наследство" предыдущим президентом Петром Порошенко ограничениями прав национальных меньшинств. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в выступлении на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"В гуманитарном измерении задача номер один, особенно в свете последних тенденций - противодействие распространению агрессивного национализма, неонацизма, защита языковых, религиозных, образовательных прав национальных меньшинств, - сказал он. - Здесь опять же не могу не упомянуть, что права национальных меньшинств - языковые, образовательные, религиозные - грубейшим образом были попраны на Украине теми законами, которые принимал режим Порошенко".

"Я очень надеюсь, что и с этим наследием новые власти разберутся", - добавил глава МИД РФ.

При Порошенко на Украине были приняты законы о языке и образовании, ущемлялись права Украинской православной церкви Московского патриархата.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
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