Лавров надеется, что новые власти Киева отменят ограничения прав нацменьшинств

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что новые власти Украины разберутся с оставленными "в наследство" предыдущим президентом Петром Порошенко ограничениями прав национальных меньшинств. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в выступлении на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"В гуманитарном измерении задача номер один, особенно в свете последних тенденций - противодействие распространению агрессивного национализма, неонацизма, защита языковых, религиозных, образовательных прав национальных меньшинств, - сказал он. - Здесь опять же не могу не упомянуть, что права национальных меньшинств - языковые, образовательные, религиозные - грубейшим образом были попраны на Украине теми законами, которые принимал режим Порошенко".

"Я очень надеюсь, что и с этим наследием новые власти разберутся", - добавил глава МИД РФ.

При Порошенко на Украине были приняты законы о языке и образовании, ущемлялись права Украинской православной церкви Московского патриархата.