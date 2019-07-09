Лавров заявил, что России пока не понятна позиция США по продлению Договора СНВ-III

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Россия пока не до конца понимает позицию Соединенных Штатов по вопросу продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

По его словам, в ряду нарушений, которые сказываются на нашей общей безопасности, стоит и создание системы противоракетной обороны США после того, как из договора по ПРО Вашингтон вышел. "Сейчас уже умирает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Более того, по нашим оценкам, в Вашингтоне всерьез думают и о том, чтобы отозвать свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, - указал министр. - Надеюсь, что это только слухи, но они достаточно устойчивые".

"Безусловно, президент [России Владимир] Путин и президент [США Дональд] Трамп обсуждали недавно в Осаке судьбу Договора СНВ, - подтвердил внимание Лавров. - Пока нам не очень понятно, как США планируют определиться - то признают, что договор нужен, иначе мы вообще потеряем все инструменты регулирования проблем в сфере стратегической стабильности, то говорят, что этот договор нужно продлевать, только если к нему присоединится Китай".

Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.