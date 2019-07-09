Лавров заявил, что Москва ждет от НАТО реакции на предложение ОДКБ начать диалог

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Москва ожидает, что страны - участницы НАТО отреагируют на предложение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начать диалог. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"Я понимаю, что сейчас некоторым членам НАТО кажется ниже своего достоинства взаимодействовать с Организацией Договора о коллективной безопасности. Мы, кстати, на последнем заседании министров ОДКБ (совещание глав МИД ОДКБ состоялось 22 мая в Бишкеке - прим. ТАСС) приняли обращение к министрам НАТО с предложением начать диалог. Ждем, но я не думаю, что дождемся, учитывая те настроения, которые сейчас доминируют в НАТО", - сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что недостатка в предложениях с российской стороны о том, чтобы вести конструктивный и предметный диалог, нет. "Мы убеждены, что для европейской безопасности нужно не сдерживание, а сдержанность", - уверен министр.

Россия надеется, отметил также Лавров, что привлечение Соединенными Штатами нейтральных европейских государств к участию в учениях НАТО, в ходе которых разыгрывается сценарий нападения на одну из стран альянса, не приведет к дальнейшей дестабилизации.

"Мы внимательно наблюдаем, как наращивается координация ОБСЕ с НАТО, включая втягивание американцами нейтральных государств в учения, которые проводятся по легенде, связанной с применением пятой статьи Вашингтонского договора, - сказал он. - Мне кажется, это не очень позитивное развитие. Надеюсь, что это не приведет к дальнейшей дестабилизации".

Лавров призвал европейских партнеров понять, что "в их интересах обеспечивать максимальную транспарентность этих процессов [наращивание координации с НАТО], прежде всего на площадке ОБСЕ".

Согласно статье 5 Вашингтонского договора НАТО, нападение на одного из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его.