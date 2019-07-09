Лавров обсудил с главой МИД Финляндии взаимодействие по линии Россия - Евросоюз

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто обсудили во вторник на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии повестку дня организации и вопросы взаимодействия по линии Россия - Евросоюз. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия по линии Россия - Евросоюз с учетом председательства Финляндии в Совете ЕС во второй половине этого года, обменялись мнениями по повестке дня ОБСЕ, проблематике Совета Европы, ситуации на Украине", - говорится в сообщении.

Лавров и Хаависто также обсудили отдельные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов.