Лавров: США продолжают думать над предложением России о недопустимости ядерной войны

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Вашингтон все еще не дал ответ на предложение Москвы принять заявление о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

"В октябре прошлого года РФ предложила США сделать то же самое, что дважды делали Москва и Вашингтон в период холодной войны. А именно - принять заявление о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому ее нельзя допустить, - напомнил глава российской дипломатии. - Наши американские партнеры до сих пор думают над этим предложением". "Но тем временем в ядерной доктрине резко понижен порог применения этого самого ядерного оружия", - указал Лавров.

Вместе с тем, продолжил министр, на следующей неделе ожидается новый раунд переговоров России и США по стратегической стабильности. "США вроде бы согласились через 10 дней принять участие во встрече по стратегической стабильности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств (с российской стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - заместитель госсекретаря Андреа Томпсон - прим. ТАСС). Посмотрим, что получится", - резюмировал Лавров.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча Рябкова и Томпсон состоится 17-18 июля в Женеве. Предыдущая встреча в данном формате прошла 12 июня в Праге.