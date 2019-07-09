Лавров обсудил с главой МИД Австрии перспективы развития двусторонних отношений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с министром иностранных дел, по делам Европы и интеграции Австрии Александером Шалленбергом перспективы развития двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Переговоры прошли на полях неформального заседания министров иностранных дел ОБСЕ в Словакии, отметили в министерстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении.