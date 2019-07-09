Лавров призвал коллег из ОБСЕ отказаться от идеологизированной риторики

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил раскручивание мифа о российской угрозе странам НАТО с мальчиком, предупреждавшим ради шутки о волках, которых не было.

Притчу Лавров рассказал, выступая на неформальной встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ в Словакии. "Пятый год НАТО занимается милитаризацией севера Европы, Прибалтики, продвигает военную инфраструктуру ближе к России, - подчеркнул министр. - Совокупный оборонный бюджет стран НАТО в 20 раз больше российского. Но миф о российской угрозе продолжает раскручиваться, требования повышать оборонные расходы не перестают звучать в адрес европейских столиц".

"Мы убеждены, что надо отказываться от идеологизированной риторики в качестве первого шага", - подчеркнул министр.

Лавров констатировал, что между Россией и странами НАТО полностью свернуто практическое сотрудничество, сложился опаснейший дефицит доверия, который повышает риски инцидентов. "Много говорят в этой связи о Венском документе 2011 года (по мерам укрепления доверия и безопасности в вопросе об обычных вооружениях в Европе - прим. ТАСС), - сказал глава МИД РФ. - Наш ответ очень простой: давайте вернемся к тем уровням военного присутствия в Европе, которые были в 2011 году. И тогда можем говорить о дополнительных мерах доверия".

"Давайте не будем выдуманными угрозами друг друга пугать, а давайте работать профессионально", - заключил Лавров, напомнив, что, когда настоящие волки все-таки пришли, мальчику никто не помог и его съели вместе с овцами.