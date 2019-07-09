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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карамышева

Ранее Виктора Карамышева избрали на должность мэра Курска

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Виктора Карамышева в связи с его избранием на должность мэра Курска.

Карамышев поблагодарил коллег-парламентариев за совместную работу. "Для меня большая честь была работать вместе с вами. Огромное спасибо. Эти три года навсегда останутся в моей памяти", - сказал он.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин со своей стороны отметил, что депутат переходит на "трудный участок" работы и пожелал ему успехов на новом месте.

20 июня Карамышев был единогласно избран мэром Курска. В Госдуму был избран по одномандатному округу 110 (Сеймский- Курская область), являлся членом комитета по контролю и регламенту Госдумы VII созыва.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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