Володин заявил, что Путин дает властям Грузии шанс образумиться

"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем", - сказал спикер. "А он им шанс дает - образумиться", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.

Позиция Госдумы по вопросу о необходимости принятия ответных мер на антироссийские выходки в Грузии не изменилась, добавил Володин. "Позиция Государственной думы неизменна, нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны. И в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые было бы правильно нам принять", - сказал он.

"Это запрет на денежные переводы с территории России, отказ от поставок нам воды, вина. И, конечно, исходя из ситуации в Грузии, наши туристы не могут чувствовать себя безопасно", - уточнил политик. В связи с этим, продолжил он, Госдума убеждена, что "эти все вопросы правительству правильно было бы изучить, рассмотреть, и, исходя из ситуации, сформулировать свою точку зрения".

Володин при этом подчеркнул, что нижняя палата поддерживает позицию президента о необходимости урегулирования вопросов во взаимоотношениях РФ и Грузии. "Но, когда мы видим, насколько там стало небезопасно для наших туристов, мы видим вот эти проявления экстремизма, конечно, мы должны сделать все, чтобы грузинская сторона образумилась и приняла решения по выстраиванию отношений на принципах дружбы, взаимоуважения, невмешательства в суверенные дела других государств", - констатировал спикер.

"Депутаты свою точку зрения высказали", - продолжил он. Володин также напомнил об антироссийских высказываниях президента Грузии Саломе Зурабишвили, призвав ее извиниться "за свои слова перед народом Российской Федерации".

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину, а потом президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.