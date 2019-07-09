В МИД России требуют от Британии предоставить факты дезинформации со стороны RT и Sputnik

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия требует от Великобритании в течение суток предоставить конкретные факты якобы имевшего место распространения дезинформации телеканалом RT и агентством Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию по СМИ в Лондоне. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте ведомства.

"Отказ в аккредитации российских СМИ британский МИД прокомментировал следующим образом: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik в связи с их активной ролью в распространении дезинформации". Тем самым власти Великобритании публично предъявили нашим новостным ресурсам тяжкие обвинения", - указала Захарова.

"Требуем от официального Лондона в течение суток предоставить конкретные факты, на основании которых было сделано соответствующее заявление, - подчеркнула дипломат. - В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения "фейковых новостей" и дезинформации".