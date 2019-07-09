Конкуренция за мандат в заксобрание Севастополя составила более 10 кандидатов на место

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Более 80 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в законодательное собрание Севастополя по восьми одномандатным округам. Поданные партиями списки, по которым будут избраны 16 депутатов, включают 214 кандидатур, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской избирательной комиссии.

"Выдвижение завершилось 8 июля в 24:00. Итого по одномандатным округам подали заявления о выдвижении 84 человека, 34 из которых - самовыдвиженцы. Списки подали 11 избирательных объединений, в сумме в них включены 214 имен", - сказала собеседница.

Она уточнила, что всего по партийным спискам будут избраны 16 депутатов. На выборы заявлены все четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия"). Также поступили документы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии дела, Российской экологической партии "Зеленые", партии "Великое Отечество", "Родины", Партии ветеранов России, партии "Коммунисты России".

Накануне члены избиркома зарегистрировали первый список - от КПРФ, а также семерых кандидатов по одномандатным округам от этой партии.

Выборы депутатов законодательного собрания Севастополя второго созыва пройдут 8 сентября. Парламент Севастополя состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.