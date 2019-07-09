Неверов: заявление Госдумы о мерах против Грузии не противоречит позиции Путина

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заявление Госдумы с предложением правительству рассмотреть возможность введения ответных мер против Грузии не противоречит позиции президента Владимира Путина, который отказался вводить санкции против этой страны. Об этом заявил во вторник журналистам вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Заявление Думы не противоречит позиции президента", - сказал Неверов, который в понедельник предложил Совету Госдумы вынести на рассмотрение палаты этот документ.

"Госдума выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций, которые происходят в стране и никак не пресекаются властями Грузии", - пояснил он. "В принятом нами заявлении мы обратились к правительству [с рекомендацией] рассмотреть целесообразность применения экономических мер, которые предусмотрены законодательством", - напомнил лидер парламентского большинства.

Перечень этих мер весьма широк: от ограничений туристической деятельности, захода в российские порты до установления ограничений внешнеэкономических операций, обратил внимание Неверов. "Принимая заявление, мы подчеркивали, что мы не вмешиваемся во внутренние дела страны, но возникшая ситуация напрямую затрагивает Россию. Это [заявление Думы] именно позиция парламента по отношению к официальным властям и лицам, а не к грузинскому народу, я хочу это подчеркнуть", - заключил он.

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.