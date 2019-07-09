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Москалькова назвала гуманным решение Путина воздержаться от санкций в отношении Грузии

Ранее президент заявил, что ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить санкции

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала решение президента РФ Владимира Путина отказаться от введения санкций в отношении Грузии "взвешенным и гуманным". Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте омбудсмена.

"Взвешенное и гуманное решение президента Российской Федерации воздержаться от экономических санкций в отношении Грузии позволит сохранить гуманитарный коридор между нашими странами. Главное в этом решении - это то, что не пострадали люди", - приводятся на сайте слова Москальковой.

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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