Путин считает, что глобальные вызовы современности страны могут преодолеть только сообща

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что глобальные вызовы современности, в частности экологические, страны могут решить только сообща. Такое мнение он высказал на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

"Человечество стоит перед такими сложными вызовами, серьезными задачами, эффективно решать которые можно только вместе. Всем уже оскомину набила проблема экологии. Действительно, а как ее решать? Ее невозможно решить в одном месте, а рядом забыть про это", - отметил он.

Путин привел в пример использование атомной энергии. "В Германии взяли и приняли решение о запрете ядерной энергетики, по сути <...> к какому-то там году все электростанции должны быть закрыты, а там в генерации свыше 30% ядерная энергетика дает, а в соседней Франции почти 100%, 90 с лишним, энергии вырабатывается атомными электростанциями. Ну и какой смысл? Все в непосредственной близости друг от друга находится", - сказал президент.

Он призвал подходить к решению такого рода проблем глобально и вместе решать задачи, занимаясь разработками, образованием и так далее. Путин с возмущением прокомментировал попытки американских властей запретить китайским студентам получать образование в США по отдельным специальностям. "Как будто не понимают, что в современном мире глобальном невозможно закрыть все и перекрыть, это просто нереалистично. Все равно эти знания, технологии, они будут проникать в другие страны, страны третьего мира, в Азию, в Европу. И россияне, и китайцы будут все равно получать эти знания", - констатировал российский лидер, добавив, что прогресс сдержать невозможно, равно как и остановить прогресс отдельных государств.