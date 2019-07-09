Нарышкин: спецслужбы Запада агрессивно вмешиваются во внутренние дела РФ и Белоруссии

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут усиливать взаимодействие по недопущению вмешательства в свои внутренние дела спецслужб западных стран. Об этом заявил во вторник в Бресте директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин по итогам совместной коллегии СВР РФ и КГБ Белоруссии.

"Часть времени мы уделили такой проблеме, как попытка западных стран, спецслужб этих стран, довольно агрессивно вмешиваться во внутренние дела наших государств. Для нас это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы, защищая суверенитет и демократические свободы наших государств и граждан, выстраиваем специальную оборону", - отметил глава СВР, которого цитирует агентство БелТА.

По словам Нарышкина, специальные службы РФ и Белоруссии "очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений". Прежде всего, уточнил глава СВР, это касается борьбы с международным терроризмом. "Мы активно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов, замыслов отдельных террористических групп, выявления каналов финансирования терроризма", - заявил Нарышкин, отметив, что результаты совместной деятельности "очень хорошие". "При этом мы понимаем, что нам нужно усиливать взаимодействие и потенциал специальных служб", - добавил глава Службы внешней разведки РФ.