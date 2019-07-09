Путин считает бесперспективными попытки Запада сдерживать конкурентов "закручиванием гаек"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал "дорогой в никуда" стремление ряда мировых экономических лидеров бороться с конкурентами путем "закручивания гаек". Такое мнение он высказал в ходе встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

"Ситуация меняется, появились новые глобальные лидеры в виде Китая, в виде той же Индии, - сказал Путин. - Те, кто совсем недавно чувствовали себя монополистами, они начали переживать и вместо того, чтобы эффективно функционировать дальше, повышать свою конкурентоспособность в глобальном мире, начали "закручивать гайки", сдерживая развитие своих конкурентов, России и Китая в том числе". "Это дорога в никуда, это ничего не даст", - отметил он.

Российский лидер указал, что результатами глобализации в Азии и Европе воспользовались по-разному. Он напомнил, что Китай использовал элемент глобализации для того, "чтобы вытащить миллионы людей из нищеты". В то же время, по словам Путина, в западных странах, как в Европе, так и в США, результатами глобализации воспользовались только крупные межнациональные компании, их менеджмент и партнеры. "Даже средний класс не очень почувствовал результаты этой глобализации", - отметил президент.

Говоря о России, Путин сделал акцент на том, что необходимо учитывать фактор развития технологий и думать о том, что станет с людьми, которые могут потерять свои рабочие места по этой причине. "Мы должны уже сейчас задуматься и заранее заняться переобучением, переподготовкой, использованием трудовых ресурсов, повышением производительности труда на всех уровнях и всех направлениях деятельности. Тогда, безусловно, нас будет ждать успех", - заключил президент РФ.