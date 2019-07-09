Суд в Петербурге встал на сторону самовыдвиженцев на муниципальных выборах в споре с ИКМО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга во вторник удовлетворил иски трех самовыдвиженцев к избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) "Новоизмайловское", которые просили обязать ИКМО принять их документы для участия в муниципальных выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Московский районный суд рассмотрел административные исковые заявления Андрея Старикова, Николая Никифорова, Максима Петрова. Требования истцов удовлетворены", - сказано в сообщении.

Московский районный суд 8 июля зарегистрировал три административных исковых заявления к избирательной комиссии муниципального образования "Новоизмайловское". За защитой избирательных прав обратились Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров, которые в своем заявлении указали, что 26 июня они также уведомили ИКМО о самовыдвижении на выборах депутатов муниципального округа Новоизмайловское, 1 июля предоставили документы для регистрации, однако им было отказано в принятии.

В последний день подачи документов, 7 июля, помещение избирательной комиссии было закрыто. В связи с этим истцы просили суд признать незаконными действия ответчика и обязать его принять их документы, что и было сделано судом.

Позиция горизбиркома и ЦИК

Ранее сообщалось, что горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов города, а в случае необходимости - организовать работу в нерабочие часы по будням. Также ГИК Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия уже обратилась в прокуратуру с просьбой усилить контроль за соблюдением прав участников выборов.

Два ИКМО - "Сампсониевское" и "Сергиевское" - попытались через суд добиться отмены решения горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов для участия в муниципальных выборах, но суд Петербурга встал на сторону ГИК и отказал в удовлетворении исков ИКМО.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге планируется проведение выборов депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов. Муниципальные депутаты избираются на пять лет.