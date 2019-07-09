Слуцкий: между Думой, кабмином и президентом полное взаимопонимание по ситуации с Грузией

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума, правительство и президент обладают единым пониманием ситуации, связанной с возможным ответом на антироссийские выпады в Грузии. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"В треугольнике - Государственная дума, правительство и, конечно, президент - есть полное взаимопонимание относительно того, что происходит, единое понимание относительного того, что мы можем предпринять и относительно того, когда мы это можем применять. Естественно, не сегодня", - сказал он.

Комментируя принятое во вторник Госдумой заявление с призывом к правительству рассмотреть меры в отношении Грузии, Слуцкий заметил, что нижняя палата не предлагала "что-то сегодня вводить". "Мы предлагали правительству подумать и предлагаем. Правительство должно подумать и понимать, каким образом мы можем реагировать на те или иные шаги грузинского руководства, если не дай Бог такие вещи, к сожалению, будут продолжаться. Но это не значит, что мы их будем применять сегодня, применять завтра", - пояснил глава комитета.

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, предложив кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой республики санкции.

"Президент смотрит очень далеко вперед, он смотрит на отношения между народами. Простые люди не должны каким-то образом страдать из-за того, что в руководстве страны работают люди, которые идут на поводу у их инструкторов с дальнего Запада и пытаются как угодно спровоцировать Россию, дать нашей стране и ее руководству негативные оценки", - резюмировал Слуцкий.