Посольство России: британские власти подрывают любые возможности для налаживания диалога

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией, объясняя свою позицию "интересами национальной безопасности", которым Москва якобы угрожает. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, прокомментировав очередные антироссийские заявления премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, с которыми она выступила 8 июля в штаб-квартире Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде.

"Прозвучавшие из уст Мэй высказывания в очередной раз демонстрируют, что цивилизованному и ответственному политическому поведению нынешнее консервативное правительство предпочитает ничем не подкрепленные инсинуации, которые, помимо прочего, сеют искаженную атмосферу страха и недоверия в британском обществе. Вынуждены констатировать, что на протяжении последних лет именно официальный Лондон последовательно подрывает любые возможности для налаживания конструктивного диалога с Россией по противодействию угрозам, в том числе международным, аргументируя подобную линию "интересами национальной безопасности", которым наша страна якобы угрожает", - сказал российский дипломат.

Мэй ранее выразила признательность британским военнослужащим за "помощь в дезинфекции Солсбери", снова обвинив Россию "в применении нервнопаралитического вещества". Она также утверждала, что "в небе над Европой британские истребители поднимаются в воздух, чтобы прогонять российских нарушителей". Недавние учения ВМС НАТО "Балтопс-2019" в Литве, во время которых представители восемнадцати государств в непосредственной близости от границ России отрабатывали действия по десантированию войск с моря, она охарактеризовала как доказательство "небывалой силы и единства альянса".