Посольство России в Эстонии назвало кощунственной идею восстановить памятник солдату СС

ТАЛЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии резко осудило инициативу вернуть на место монумент солдату в форме СС, который находился на кладбище в городе Лихула и позднее был демонтирован.

"Особо кощунственными выглядят попытки героизации бывших эсэсовцев в Эстонии в год, когда отмечается 75-летие ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - говорится в заявлении, размещенном в Facebook посольства. - При этом среди десятков тысяч бойцов Красной армии, погибших в ходе сражений на эстонской земле, было немало эстонцев, не пожалевших своей жизни, изгоняя гитлеровцев".

"Спустя 75 лет после этих героических событий становятся слышны голоса тех, кто хотел бы на этой обильно политой кровью красноармейцев земле восстановить памятник легионерам СС, как это имеет место в населенном пункте Лихула, - отмечается в документе. - Посольство решительно осуждает подобные провокации, как оскорбление памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле".

Дипломатическое представительство указало на то, что "уже не раз высказывало озабоченность по поводу периодически предпринимаемых в Эстонии попыток прославления бывших военнослужащих Waffen-SS. "Несмотря на то, что со времени окончания Второй мировой войны уже выросло не одно новое поколение, память о жертвах, понесенных в ходе борьбы с преступной немецко-фашистской тиранией, а также о преступлениях, совершенных гитлеровскими палачами и их пособниками, по-прежнему живет в сердцах миллионов людей, - указывается в заявлении. - Слишком дорогой оказалась цена, которую пришлось заплатить за то, чтобы послевоенные поколения, в том числе и в Эстонии, смогли сохранить право на жизнь, оставаясь свободными людьми".

Во вторник спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас поддержал инициативу вернуть на место монумент солдату в форме СС на кладбище в Лихуле. Согласно информации эстонских СМИ, ранее в июне с таким предложением выступил представитель Консервативной народной партии в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк.

Скандальный памятник

Скандальный памятник был установлен на кладбище в Лихуле 20 августа 2004 года. Он представляет собой стелу с изображением солдата в форме СС и с автоматом в руках. На сопровождающей табличке написано: "Эстонским мужчинам, которые сражались с 1940 по 1945 год против большевизма и за восстановление независимости Эстонии".

Уже 2 сентября того же года правительство Эстонии распорядилось демонтировать памятник. Занимавший в тот момент пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс отметил, что его установка "привела к тому, что на участников борьбы за свободу и независимость Эстонии стали навешивать ярлыки сторонников нацизма". В сентябре прошлого года Консервативная народная партия провела акцию, приуроченную к 14-й годовщине сноса стелы. По сообщению портала ERR, в ней приняли участие около 200 человек, собравшиеся установили на кладбище копию демонтированного памятника.

В связи с этим директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает мировое сообщество обратить внимание на курс Эстонии на героизацию нацизма и попытки властей этой страны переписать итоги Второй мировой войны.