Посольство России обвинило британские власти в грубом вмешательстве в деятельность СМИ

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Отказ предоставить аккредитацию на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании информационному агентству Sputnik и телеканалу RT является грубым вмешательством исполнительной власти Соединенного Королевства в деятельность прессы. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, который прокомментировал признание британского МИДа в том, что указанные российские СМИ не были аккредитованы из-за их, по утверждению Лондона, "активной роли в распространении дезинформации".

"Это заявление МИД Великобритании лишь подтверждает наш вывод о том, что отказ российским СМИ в аккредитации на конференцию является политическим решением. Как мы указывали ранее, рассматриваем его как акт прямой дискриминации российских журналистов. Данное решение выглядит особенно вопиющим в условиях, когда RT и Sputnik работают в Великобритании на законных основаниях, находясь под контролем соответствующих регулирующих органов <...> Когда же при наличии действующей лицензии решение о допуске или недопуске того или иного СМИ на то или иное мероприятие (и тем более на конференцию именно по свободе СМИ) принимается чиновниками исходя из их политических представлений о дезинформации, это нельзя назвать иначе как цензурой и грубым вмешательством исполнительной власти в деятельность прессы", - сказал он.

В российском дипломатическом представительстве отметили, что "власти Великобритании публично предъявили тяжелые обвинения" российским СМИ, в результате чего Москва потребовала от Лондона в течение суток представить конкретные факты, на основании которых эти обвинения прозвучали. "В противном случае само это обвинение станет ярким примером дезинформации, сопряженной в данном случае с клеветой и очернением деловой репутации российских СМИ. Кстати, выходит, дезинформацией была и первоначальная ссылка Форин оффиса на то, что для RT на конференции "не осталось свободных мест", - заметил российский дипломат.

"На этом фоне особенно нелепо выглядят претензии Великобритании на роль "мирового лидера" в борьбе с дезинформацией. Это заявляют власти страны, которые не иначе как на дезинформации строят важнейшие элементы своей внешней политики: авиаудары по Сирии - на основе неподтвердившихся обвинений в применении химического оружия, обрушение политических отношений с Россией - на основе бездоказательных утверждений о причастности нашей страны к инциденту в Солсбери, ранее - агрессия против Ирака на основе лживых заявлений о наличии там оружия массового уничтожения и т.д. Во всех этих и многочисленных других случаях орудием в руках британских властей становятся британские же СМИ", - подытожил пресс-секретарь.