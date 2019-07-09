Рапота ждет от Минска политического решения о заключении соглашения с Москвой по визам

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз технически отработано, дело остается за принятием политического решения о его подписании белорусской стороной. Об этом заявил во вторник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Насколько знаю, окончательное согласование на белорусской стороне. Технически мы сделали все, ждем политического решения", - отметил госсекретарь.

Рапота уточнил, что "этот проект отработан и требует своего подписания". При этом он сказал, что российская сторона готова подписать документ.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание не состоялось. Белорусская сторона мотивировала это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, с российской же визой иностранцы смогут посещать Белоруссию.