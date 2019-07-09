Эксперты: "Единая Россия" может укрепить свое положение в девяти регионах после выборов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) считают, что "Единая Россия" может увеличить количество своих представителей в парламентах девяти регионов РФ по итогам выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом говорится в докладе ФоРГО, посвященном предстоящим выборам высших должностных лиц регионов и депутатов региональных парламентов.

"Единая Россия" определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областей. В большинстве перечисленных регионов у КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" нет по-настоящему сильных отделений", - говорится в документе, поступившем в ТАСС.

Говоря о перспективах единороссов на выборах в Севастополе, эксперты ФоРГО отметили, что в городе наблюдается хронический конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и бывшим председателем заксобрания Алексеем Чалым. "Единороссы заключили с Чалым предвыборный альянс, что, конечно, заметно осложнило их отношения с исполнительной властью города. Но, определенно, в публичном поле Чалый сильнее, а значит выгоды от союза с ним перекрывают риски. И, следовательно, "Единая Россия" получит мандаты если не в желаемом, то в оптимальном количестве", - отмечается в докладе.

По мнению экспертов фонда, ухудшение положения единороссов после выборов возможны в тех регионах, где партия из-за стечения обстоятельств оказалась в условной оппозиции. "Это, конечно, Хабаровский край, которым с прошлого года управляет Сергей Фургал из ЛДПР, разгромивший единоросса Вячеслава Шпорта. Ввиду того, что у Фургала еще не завершился "медовый месяц" с электоратом и тот пока прощает губернатору все промахи, всю пассивность и неэффективность, рейтинг ЛДПР в крае существенно превышает рейтинг "Единой России", - считают эксперты, добавив, что трудными для единороссов также ожидаются выборы на Алтае и в Иркутске.