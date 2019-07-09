Эксперты: оппозиция провалилась на этапе сбора подписей за кандидатов на выборах в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Попытка оппозиции в Москве продемонстрировать общественный протест через сбор подписей за оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась провалом. Такое мнение выразили эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в докладе, посвященном предстоящим в сентябре выборам высших должностных лиц регионов и депутатов региональных парламентов.

"Попытка шантажировать столичные власти через открытые письма либеральной общественности с призывом зарегистрировать всех вне зависимости от успешности сбора подписей мало сочетались с бравурными заявлениями [оппозиционных] кандидатов о высоком уровне поддержки и хорошем темпе заполнения подписных листов. Высокая медийная поддержка этих действий мало соответствовала реальному общественному мнению и интересу", - говорится в докладе, поступившем в ТАСС.

По мнению экспертов ФоРГО, попытка оппозиции "устроить массовую акцию через формат сбора подписей завершилась унизительным провалом". "Более 20 представителей как системной, так и несистемной оппозиции еще на этапе сбора подписей, по существу, признали поражение, даже не успев вступить в борьбу. Они снялись с выборов из-за недобора подписей", - отмечается в документе.

При этом в ФоРГО отметили, что общее количество кандидатов, которые сдали необходимое количество подписей в Мосгоризбирком, возросло по сравнению с 2014 годом, что свидетельствует о росте открытости московских выборов. "Стоит также отметить новую тактику "Единой России" на этих выборах. После традиционной процедуры праймериз, победители заявили, что будут собирать подписи наравне с кандидатами самовыдвиженцами, не используя преимущество партии, представленной в Мосгордуме", - отметили эксперты фонда.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Кандидаты могли подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.