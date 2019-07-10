Рябков на встрече с замгоссекретаря США не планирует обсуждать контроль над вооружениями

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду заявил ТАСС, что не будет обсуждать со своим американским коллегой Дэвидом Хейлом во время встречи в Хельсинки контроль над вооружениями.

"Это первый контакт в таком формате. Мы не будем касаться вопроса контроля над вооружениями, для этого есть отдельный формат", - сказал замглавы МИД РФ. "Здесь будут рассматриваться вопросы двусторонних отношений и региональные ситуации, - добавил он. - По многим направлениям у нас есть контакты".

Рябков в среду проведет в столице Финляндии консультации с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом. Как ожидается, центральной темой станет запуск стратегического российско-американского диалога по широкому кругу вопросов. Встреча пройдет в преддверии раунда полноформатных консультаций по стратегической стабильности между Россией и США, которые состоятся 17-18 июля в Женеве.

Дело Уилана

Рябков добавил, что встрече, возможно, будет поднят вопрос о содержащемся в России под стражей американце Поле Уилане.

"Если нам его [вопрос] зададут, то мы, конечно, сможем ответить том духе, который вам хорошо известен. Есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить", - констатировал замглавы внешнеполитического ведомства.