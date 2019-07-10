Власти Башкирии рассчитывают на явку 50% от числа избирателей на сентябрьских выборах

УФА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают на высокую - более 50% - явку избирателей республики на сентябрьских выборах. Об этом сообщил в среду руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия".

"У нас все-таки избираются депутаты сельских поселений, нам важно, чтобы явка была как можно выше. Мы для себя ждем явку больше 50% от числа избирателей, и, мне кажется, все основания для этого есть. Люди заинтересованы, приходит реальное обновление власти во всей республике", - сказал он.

Сидякин также отметил рост количества людей, довольных обстановкой в регионе. "Довольны положением дел в республике 68% населения, в октябре было 55%. Недовольны 31%, было 40%. То есть положительная динамика есть, она видна", - добавил он.

Если в октябре 2018 жителей Башкирии волновали вопросы здравоохранения и высоких тарифов ЖКХ, то теперь на первое место среди проблем жители ставят низкие зарплаты, плохое состояние дорог и безработица, рассказал Сидякин.

В единый день голосования, 8 сентября, в Башкирии изберут главу региона и более 7300 муниципальных депутатов. Документы для участия в выборах руководителя региона подали 11 кандидатов, среди врио главы республики Радий Хабиров, баллотирующийся от партии "Единая Россия".