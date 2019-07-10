Совет Федерации прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, которая переходит на работу в органы исполнительной власти своего региона.

Как ранее сообщила ТАСС пресс-служба губернатора Челябинской области, Гехт с 11 июля займет пост первого заместителя главы региона и будет курировать социальный блок работы областного кабмина.

Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года Борисом Дубровским, который тогда возглавлял Челябинскую область. В Совете Федерации она была зампредом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. До назначения в СФ работала заместителем председателя правительства Челябинской области, курировала социальный блок.