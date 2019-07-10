Песков констатирует отсутствие прогресса по обмену удерживаемых лиц России и Украины

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Никакого продвижения по вопросу обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной нет. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он. Песков отрицательно ответил на вопрос, ведутся ли в настоящее время переговоры на иных уровнях в целом по ситуации с удерживаемыми лицами.

Песков напомнил об обращениях российской стороны к Киеву по этой проблеме, а также о последовавшей нотной переписке между министерствами иностранных дел двух стран. "Пока большего не происходит", - добавил он.