Рябков заявил, что за благими намерениями Трампа следует мало действий

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что за благими намерениями президента США Дональда Трампа следует мало действий. Такое мнение дипломат выразил в интервью газете El Pais.

По его словам, Москва "хорошо встречает, и всегда это делала, заявления Дональда Трампа" о стремлении ладить с Россией. "Проблема заключается в том, что за этим благим намерением следует очень мало действия", - отметил Рябков.

"Мы также признаем, что, учитывая нынешнюю атмосферу в США и попытки играть в так называемую российскую проблему или российское вмешательство как элемент их внутренней повестки дня, возможно, этот подход слишком амбициозный", - уточнил замглавы МИД России.

По его словам, альтернативой мог бы стать поиск ряда аспектов, чтобы продвигаться вперед, несмотря на санкции. "Также [в] некоторых вопросах, как Сирия, КНДР или Афганистан", - уточнил Рябков.