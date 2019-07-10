Жириновский выступил за отмену деклараций о доходах депутатов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе рассмотрения Госдумой в среду законопроекта об альтернативных санкциях за неточные декларации муниципальных депутатов выступил против публикации деклараций о доходах и имуществе парламентариев.

"Мы уже поднимали этот вопрос пять раз в Государственной думе: первый раз в 1997 году, в 2002, 2007, 2012, 2013 годах и сейчас в шестой раз. Мы голосовать будем за, но я бы предложил более кардинальное решение: отменить вообще все декларации и восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям, также и в отношении информации об их имуществе, счетах и так далее. И установить в полном объеме банковскую тайну", - предложил он.

Политик считает, что действующее законодательство отпугивает граждан и заставляет их выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их на территории РФ "под чужими именами". "Мы должны убрать из закона все подобное, выбрали депутата на пять лет - на весь срок он неприкосновенен <…> Мы сами внесем поправку [о том, чтобы] восстановить в полном объеме неприкосновенность, убрать все декларации", - добавил он.

По мнению Жириновского, инструмент лишения или досрочного прекращения полномочий из-за деклараций обычно используется в политических целях. "Я помню, один депутат подарил квартиру двухкомнатную, я ее отдал кому-то из активистов. Прошло несколько лет, я вообще не помню, где эта квартира, а меня чуть не сняли с выборов президента. Что это такое, я ее украл, что ли? Нам подарил человек, я ее в глаза не видел, тут же отдал активисту бесквартирному, бездомному, а нас лишают права участия в выборах, это недопустимо", - привел пример лидер либерал-демократов.